Aeronave militar americana cai no oeste Iraque

Uma aeronave militar dos EUA com funcionários a bordo caiu nesta quinta-feira no Iraque, informou o Comando Central dos EUA. Fontes militares disseram que a aeronave transportava sete funcionários, que não estavam em missão de combate. A coalizão internacional liderada pelos EUA que ataca alvos do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria disse que vai investigar o ocorrido.

Deixe seu comentário: