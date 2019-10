Aeroporto na Alemanha é fechado após bomba da Segunda Guerra Mundial ser achada

O aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foi fechado na tarde desta quarta-feira (16) depois que uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nas proximidades. Aterrissagens e decolagens foram interrompidas. No site do aeroporto, havia uma pequena nota de duas linhas que diz que “todos os viajantes devem manter contato com suas companhias aéreas reservadas”.

No final da tarde, a administração do aeroporto informou, pelo Twitter, que o terminal havia sido reaberto e a bomba tinha sido desativada, fazendo com que as aterrissagens e decolagens fossem retomadas.

As descobertas de bombas da Segunda Guerra Mundial são relativamente frequentes na Alemanha, país que foi alvo de intensos bombardeios aliados. Quase 10% das milhões de bombas lançadas sobre a Alemanha até 1945 não explodiram, de acordo com analistas citados pela revista Der Spiegel.

Outra bomba

Em outro caso ocorrido em junho deste ano, uma bomba americana de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial foi desativada em Berlim, na Alemanha. Ela foi descoberta no Centro da capital alemã, perto da icônica praça Alexanderplatz, o que provocou a evacuação de 3 mil pessoas que moram na área. As informações são da agência de notícias AFP.

“O detonador foi destruído com sucesso. Estamos retirando aos poucos os bloqueios. Em breve, vocês poderão retornar a suas casas”, indicou a polícia em um tuíte.

Problemas técnicos

Após a evacuação, a polícia disse que encontrou alguns problemas técnicos para desarmar a bomba, mas que eles foram resolvidos rapidamente.

Um perímetro de segurança de 300 metros havia sido estabelecido para manter a segurança e o tráfego de várias linhas de trens na zona foi suspenso para a operação.

Detonador intacto durante mais de 60 anos

Descoberta perto de um imponente centro comercial, a bomba teria sido largada por um bombardeiro americano, e seu detonador permaneceu intacto.

A Alemanha tem grande experiência neste tipo de evento, uma vez que a descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial é relativamente frequente. As bombas lançadas pelos Aliados e que não explodiram ainda provoca grandes operações.

A maior evacuação do tipo desde 1945 foi em setembro de 2017, em Frankfurt, onde foi encontrada uma enorme bomba britânica com uma carga explosiva de 1,4 tonelada. Cerca de 65.000 habitantes tiveram que deixar suas casas.

Na maioria das vezes, as bombas podem ser desativadas. Em casos raros, uma explosão “controlada” se faz necessária.

