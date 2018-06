Aeroportos de São Paulo ficaram sem operar por mais de uma hora

O desligamento de um radar de controle de voos às 8h12 de sábado (16) fez com que os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos ficassem fechados para pousos e decolagens no início da manhã por pouco mais uma hora.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, às 9h29, o radar foi restabelecido e a situação foi se normalizando no terminal. Durante esse período, só Guarulhos teve 11 decolagens atrasadas e oito voos redirecionados para outros aeroportos.

Em Congonhas dois voos foram cancelados. Já em Campinas, segundo a assessoria do Aeroporto de Viracopos, houve dois remanejamentos de voos e um cancelamento.

A Aeronáutica esclareceu, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, que um problema no sinal do radar na Área de Controle Terminal de São Paulo, resultou na interrupção de pousos e decolagens.

“O CGNA (Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea) adotou, desde as 8h15 deste sábado (16/5), ações de contingenciamento entre as aeronaves nas áreas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Curitiba (PR).A adoção dessas ações de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo foi necessária devido a um problema no sinal do radar da Área de Controle Terminal de São Paulo (APP-SP), o qual foi totalmente restabelecido às 09:20. Por conta disso, alguns voos sofreram alterações, sempre tendo como objetivo a manutenção de um elevado nível de segurança das operações”, diz a nota.

Dicas de viagem

Embora algumas pessoas repitam o mesmo destino de viagem mais de uma vez, vale a pena se atentar às determinações de saúde do local e se prevenir, por meio de vacinas, por exemplo, além de adotar cuidados simples para evitar imprevistos durante o passeio. Com as férias escolares chegando, observar algumas dicas pode evitar dores de cabeça. Confira.

1. Evite andar sozinho

Esteja sempre acompanhado de pessoas que estão na viagem com você ou estão fazendo o mesmo passeio, por exemplo.

2. Somente o necessário

Leve uma bolsa pequena e carregue somente o necessário para o passeio, como dinheiro trocado e documento com foto para identificação. Isso vai facilitar a sua vida na hora de despachar e buscar malas em esteiras e durante conexões.

3. O que carregar

Evite carregar passaporte e objetos de valor. Em caso de extravio, furto ou roubo, comunique imediatamente a polícia local.

4. Dados pessoais

Não revele seus dados pessoais a pessoas desconhecidas, ou que você acabou de conhecer na viagem.

5. Identificação

Durante a viagem, incluindo a passagem pelo aeroporto, procure usar etiquetas grandes e coloridas na bagagem, além de acessórios como chaveiros para facilitar a identificação da sua mala. Cuidado para que ninguém leve a sua mala – de propósito ou por engano.

6. Vacinas

Esteja com a carteira de vacinação em dia. Alguns países, requerem vacinas específicas. Por isso, se informe e coloque em dia a imunização antes de comprar a passagem.

7. Protetor e repelente

Leve protetor solar e repelente! Seja no verão ou inverno, ambos os produtos são necessários. O protetor solar protege contra os raios ultravioleta, presentes independente do clima. Já o repelente é prático e afasta os insetos, inclusive o mosquito Aedes aegypti.

