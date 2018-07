Aeroportos lotados em julho

Aeroportos administrados pela Infraero devem receber 8,28 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques, durante a temporada de férias de julho – período de 26 de junho a 31 de julho. De acordo com a entidade, o número é 1,9% superior ao movimento registrado no mesmo período do ano passado, quando passaram pelos terminais da empresa 8,13 milhões de viajantes.

Deixe seu comentário: