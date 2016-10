Aerosmith lota anfiteatro Beira-Rio em Porto Alegre; veja fotos

Com o anfiteatro Beira-Rio praticamente lotado, o o Aerosmith apresentou aos gaúchos o show da turnê Rock n’ Roll Rumble – Aerosmith Style 2016 na noite desta terça-feira (11). A banda americana abriu a a apresentação em Porto Alegre com “Back in the saddle” para fazer a animação de cerca de 12 mil pessoas que esgotaram os ingressos menos de 48 horoas depois do início da venda dos ingressos.

Na sequência,Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer apresentaram um set list recheado de sucessos: “Love in an Elevator”, “Cryin'”, “Crazy”, “Kings and Queens”, “Livin’ On The Edge”, “Rats In The Cellar”.

Depois de Porto Alegre, o espetáculo ainda passa por São Paulo (dia 15), e Recife (21). Com produção da Hits Entretenimento, esta é a segunda e última passagem dos Bad Boys de Boston, como ficaram conhecidos no início da carreira, pela capital gaúcha.

Desde os anos 1970, o Aerosmith criou alguns dos maiores hits do rock mundial, como a balada “Dream On” e a fusão do rock com o rap de “Walk This Way”. Nos anos 1990, conquistaram uma nova legião de fãs com o megasucesso “I Don´t Want to Miss a Thing” e a divertida “Pink”. Em 2000, a banda entrou para o Hall da Fama do Rock e em 2001 lançou o álbum “Just Push Play” com o sucesso “Jaded”.

Em mais de 40 anos de carreira, o grupo vendeu mais de 150 milhões de álbuns, colecionaram prêmios – quatro Grammys, oito American Music Awards, seis Billboard Awards e 12 MTV Video Music Awards –, além de lotar estádios ao redor do mundo, mantendo sua essência e influenciando novas gerações e a estética rock´n´roll.

