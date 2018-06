Afeganistão anuncia cessar-fogo com talibãs

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou nesta quinta (7) um cessar-fogo temporário ofertado aos talibãs, depois que cerca de 2 mil líderes religiosos afegãos pediram ao grupo insurgente que abandone a guerra “ilegítima” e aceite a oferta de paz do governo. O presidente afirmou que o cessar-fogo começará na próxima terça (12) e será encerrado no quinto dia do Eid al-Fitr.

