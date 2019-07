Afinal, como a paz mundial no mundo pop foi selada? Katy Perry conta como se aproximou de Taylor Swifit

O clipe de “You Need to Calm Down” nos presenteou com a aproximação das cantoras americanas Katy Perry e Taylor Swifit, que tinham uma rixa conhecida por todo o universo pop. Em entrevista para a rádio KIIS 1062, a dona dos sucessos “Hot’N Cold” e “Never Really Over” contou como este milagre aconteceu.

Katy relatou o que a motivou a enviar um presente para Taylor, pouco antes dela entrar com a “Reputation Tour”: “Eu pensei, sabe, ela estava prestes a embarcar em algo novo e grande e precisava de apoio. E honestamente, foi quando eu estava terminando a minha que eu percebi o quanto nós temos em comum. E talvez haja apenas outras cinco pessoas no mundo possam ter o mesmo tipo de conversas e entendimento de onde nós viemos, e que deveríamos celebrar o que temos em comum, nossa amizade e poder de estar lá uma para a outra”.

Depois disso, Katy e Taylor se encontraram em uma festa, e, mais uma vez, ela jogou todo seu charme para lembrar a loira de que ambas amadureceram e que poderiam ser amigas no futuro. Com isso, elas decidiram abrir um espaço para construírem uma amizade.

Foi a partir disso que Taylor convidou Katy para ir até a casa dela, onde ganhou biscoitos: “Ela realmente fez os biscoitos e estavam deliciosos. Trouxe alguns para casa”, contou. Hoje em dia as duas tem uma boa relação: “Eu posso confiar nela e ela pode confiar em mim. E vamos nos ver nos corredores da indústria da música e não vamos nos evitar, vamos abraçar isso. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade de mudança e espero que as pessoas possam aprender com isso”, disse Katy.

Quer ouvir essa história pela voz de Katy?! Confira o vídeo:

