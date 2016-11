África é o tema do próximo Belezas do Mundo

O médico Rui Luzzatto será o convidado da próxima edição do Belezas do Mundo, na Bazkaria, que terá como tema a África. O encontro ocorre na segunda-feira (28), às 19h30min. Luzzatto apresentará as belezas das savanas e a vida selvagem do continente, incluindo o registro do povoado Masai no Quênia, seguindo para a ilha de Zanzibar, na Tanzânia, que possui forte tradição árabe e resquícios históricos da época do tráfico de escravos. As paradisíacas Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, também serão abordadas no encontro.

O Belezas do Mundo tem entrada gratuita, porém com vagas limitadas. Para participar, é preciso confirmar presença através dos telefones (51) 9155-2926 ou (51) 3061-6262, ou pelo e-mail rp@bazkaria.com.br. A Bazkaria está localizada na rua Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão, em Porto Alegre.

