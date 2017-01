Africano tenta entrar na Espanha escondido em uma mala e precisa de atendimento médico

A guarda civil espanhola informou que um migrante do Gabão tentou entrar em Ceuta, um enclave espanhol na África, escondido em uma mala na sexta-feira (30), de acordo com a Associated Press. A bagagem, onde estava o africano de 19 anos, era transportada por uma marroquina de 22 anos.

Ela tentou evitar os controles de segurança, o que chamou a atenção dos agentes. Quando as autoridades pediram que ela abrisse a bagagem, encontraram jovem todo encolhido. Como a oxigenação dentro da mala não era suficiente, ele precisou de atendimento médico. A mulher foi detida.

Na segunda-feira, outro marroquino foi detido por esconder dois africanos em seu carro.

Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África. (AG)

