Afrouxamento de regras fez aumentar de 3 para 15 o número de aeroportos que podem receber superjumbos no Brasil

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou a redução de exigências para que aeroportos recebam aviões do modelo Airbus 380 e Boeing 747-8. Com a mudança, o número de aeroportos brasileiros onde essas aeronaves podem pousar sobe de 3 para 15.

Lançado em 2005, o A380 pode transportar entre 520 e 800 passageiros. Já o 747-8 e permite configurações para 400 passageiros, 500 ou até mais.

Segundo a Anac, atualmente só os aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Curitiba (PR) possuem autorização para operar aeronaves de código 4F, que incluem o Airbus 380 e o Boeing 747-8. Essa autorização é excepcional e foi concedida mesmo sem que esses aeroportos cumprissem as exigências anteriores de tamanho de pista.

Com a mudança aprovada na última reunião da diretoria da agência, na terça (6), os aeroportos de Belém (PA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), Confins (MG), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Viracopos (SP), Porto Alegre (RS), Petrolina (PE), Recife (PE), Natal (RN) e Salvador (BA) também poderão solicitar autorizações para operar voos com esses aviões.

Pela regra anterior, para receber os superjumbos o aeroporto precisava ter pista com 60 metros de largura e faixa de segurança (que fica ao final da pista e funciona como área de escape) de 150 metros de comprimento. Além disso, era necessária pista de taxiamento de 75 metros.

Com a nova regra, as exigências mínimas passam a ser de 45 metros de largura de pista e 140 metros de comprimento para a faixa de segurança.

Segundo o diretor da Anac, Ricardo Fenelon, a mudança proporcionará um uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária e não terá impacto na segurança.

“Em relação ao meio ambiente, o impacto é positivo porque evita expansões desnecessárias”, afirmou.

Aeroportos

A Anac aprovou no dia 28 de fevereiro os anteprojetos de investimentos da Fase I-B dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. A fase contempla as atividades de ampliação dos aeroportos para adequação da infraestrutura e melhoria do nível da qualidade de serviço, implicando em ganho de capacidade para a operação e maior conforto ao usuário. Em relação ao anteprojeto do aeroporto de Salvador, a agência aguarda o envio de informações complementares para que se proceda a avaliação final.

Conforme previsto no contrato de concessão desses aeroportos, os principais investimentos consistem em: expansão do terminal de passageiros, de estacionamentos para veículos, novos pátios de estacionamento de aeronaves em posições remotas e em posições com pontes de embarque, adequações em pistas de pouso e decolagem e de taxiamento de aeronaves, entre outras melhorias.

A Fase I-B deverá ser concluída em até 26 meses da data de eficácia de cada contrato. Após essa data, a agência verificará o adimplemento das obrigações contratuais. Para os aeroportos de Salvador e Fortaleza, há ainda investimentos iniciais previstos na Fase I-C (com duração máxima de 24 meses após o fim da Fase I-B).

Os aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador foram concedidos à iniciativa privada em leilão realizada em 16 de março de 2017. Os contratos desses terminais foram assinados em julho do mesmo ano.

