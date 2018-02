AGAS aponta que as vendas na Páscoa deverão ter um incremento de 8% sobre o ano passado

O presidente da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados), Antonio Cesa Longo, apresentou ao mercado na manhã desta terça-feira (27) as expectativas da entidade para a Páscoa, considerada uma das mais importantes datas do calendário de eventos, mais completa inclusive que o Natal, por fomentar a comercialização de chocolates, pescados, carnes, azeites, entre outros produtos que chegam tradicionalmente às mesas dos consumidores. Segundo ele, este ano o incremento nas vendas deverá ficar na ordem de 8% sobre o ano anterior, com a comercialização de 6,8 milhões de ovos, seguido pelas caixas de bombons, com potencial para vir a ser um dos itens mais vendidos pelos supermercados, totalizando 6 milhões de unidades.

Compras à vista e em cartão de débito deverão se intensificar neste ano, gerando uma movimentação de 11% nos resultados do setor como um todo.

Longo também destacou as embalagens, mais econômicas, contendo ovos, bombons, barras de chocolate, o que servirá de atrativo para o consumidor.

A mão-de-obra terceirizada é outro destaque que a data propicia, gerando 1.100 empregos do período. “A Páscoa sempre será importante pelo seu significado cristão e pela magia que entrega às crianças, porém o seu tamanho se tornou menor do que no ano passado”, esclarece Longo. Ele destaca ainda que a exposição dos ovos foi antecipada em 2018 e que as lojas deverão inovar para conquistar consumidores. “Neste ano, estão em evidência ovos de até R$ 19,90, com menor gramatura e menos brinquedos dentro. Muitos supermercadistas vão fazer kits para presentes e apostar também na venda de brinquedos fora dos ovos”, exemplifica.

Com relação à procedência dos chocolates vendidos pelos supermercados do Estado, 73% deverão ser oriundos da indústria brasileira (outros Estados), 20% de fabricantes gaúchas e 7% de chocolates importados. (Clarice Ledur)

