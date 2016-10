Agas e Sefaz-RS lançam campanha Verão Premiado em estímulo ao programa Nota Fiscal Gaúcha

A Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) divulgou na manhã desta segunda-feira (24), em sua sede, na Capital, a campanha Verão Premiado, em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda do RS (Sefaz-RS). O objetivo é fortalecer a Nota Fiscal Gaúcha e nos meses de dezembro 2016, janeiro e fevereiro de 2017, os consumidores que cadastrarem seus CPFs nas compras realizados em supermercados concorrerão a um automóvel zero quilômetro, que será sorteado em junho, pela Agas. A ideia, segundo o presidente da Associação, Antonio Cesa Longo, é “fomentar a cidadania fiscal dos consumidores em todos os segmentos”. Participaram do evento o secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antonio Bins e o chefe de Divisão de Promoção da Secretaria, Claudio Graziano.

Hoje, apenas 11% dos cidadãos gaúchos são cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha e apenas 38% do funcionalismo público. Até o momento, o Estado já premiou cerca de 78 mil pessoas através do Programa. São também 2.700 entidades cadastradas, que recebem repasses para programas sociais.

