AGCO Finance oferece CDC Taxa Zero para financiamentos na Coopavel 2018

Com o objetivo de facilitar o acesso dos agricultores aos equipamentos agrícolas, o AGCO Finance estará presente na 30ª edição do Show Rural Coopavel com uma nova opção de financiamento. É o Crédito Direto ao Consumidor – CDC Taxa Zero, que oferece dois meses de carência e mais dez parcelas sem juros, totalizando 12 meses para pagamento. A feira ocorrerá de 5 e 9 de fevereiro, em Cascavel (PR).

“É um crédito rápido, de curto prazo e com simplicidade na contratação”, destaca o superintendente comercial do AGCO Finance, Paulo Schuch, sobre o CDC Taxa Zero, operado com recursos próprios do banco de fábrica. A linha é destinada ao financiamento de tratores, colheitadeiras, pulverizadores e implementos agrícolas da marca AGCO e qualquer agricultor pode ter acesso.

Os produtores que visitarem a Coopavel também terão mais duas opções de financiamento pelo CDC. Na modalidade 24 meses, a taxa de juros é de 6% ao ano para pagamento em quatro parcelas semestrais e com uma carência de seis meses, totalizando o prazo de dois anos. Já na modalidade 36 meses, os agricultores poderão financiar em três anos, com seis parcelas semestrais e o mesmo prazo de carência. Neste caso, a taxa é de 6,5% ao ano.

Entre as vantagens, avalia Schuch, está a maior agilidade na contratação do crédito e a taxa de juros acessível. “Ao oferecer o CDC, o banco pretende complementar outras opções de financiamento oferecidas aos clientes. A ideia é dar alternativas aos agricultores”, ressalta o executivo. Em 2017, o número de operações nesta linha de financiamento cresceu 240% quando comparada ao ano anterior.

