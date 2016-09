Agência americana suspende venda de 2.100 sabonetes antibacterianos

A FDA (Food and Drug Administration) suspendeu a venda de 2.100 sabonetes antibacterianos, líquido e em barra. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (2). Segundo a agência americana, os fabricantes dos produtos não comprovaram que eles são seguros para o uso diário e que serviriam para a prevenção de doenças.

A medida atinge cerca de 40% dos produtos de todo o mercado de sabonetes antibacterianos, segundo Theresa Michele, da FDA. Ela não atinge, entretanto, aqueles utilizados em hospitais e clínicas.

De acordo com a agência, os produtos submetidos à restrição apresentam substâncias que não são comprovadamente seguras. Ao todo, são 19. Entre as substâncias proibidas está o triclosan e o triclocarban, agentes antibacterianos de uso comum nesse tipo de produto. A agência suspeita que, em longo prazo, a substância possa causar danos à saúde.

As companhias Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co e Colgate-Palmolive Co anunciaram que já reformularam ou vão reformular seus produtos para descartar o uso das substâncias.

Um porta-voz da Colgate-Palmolive afirmou que os produtos da marca vendidos no EUA não contêm as substâncias proibidas. Em Porto Rico, entretanto, “há uma pequena quantidade”, cuja fórmula está sendo modificada.

A Procter & Gamble, por sua vez, anunciou que irá substituir alguns produtos antes do prazo estabelecido pela FDA, que definiu que as substâncias deixem de ser usadas até 2017. (Folhapress)

Comentários