Um grupo de criminosos assaltou uma agência do banco Banrisul em Ametista do Sul, no interior do estado. Por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (11), os assaltantes entraram no local com um maçarico, utilizado para arrombar o caixa eletrônico. Eles conseguiram desativar o alarme antes de realizar o roubo.

Não há câmeras de segurança no local. O valor roubado não foi divulgado, mas o caixa eletrônico danificado já foi substituído. Os criminosos conseguiram fugir.

