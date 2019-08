Agência bancária é assaltada no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre

Na manhã desta sexta-feira (9), criminosos assaltaram uma agência do Banco do Brasil da Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Auxiliadora, na zona Norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), três homens entraram no banco. O dinheiro foi colocado em seis mochilas, cada um teria levado R$400 mil, dando um total de R$1,2 milhão, segundo o registro da ocorrência da BM.

Por volta das 8h, os assaltantes chegaram ao banco e se passaram por clientes, sem máscaras para cobrir os rostos. Logo, sacaram as armas. Segundo informações preliminares, o grupo rendeu vigilantes e outros funcionários, além de pessoas que estavam no local. O dinheiro tomado foi retirado do cofre e dos caixas eletrônicos. O valor exato ainda está sendo contabilizado pelo banco.

Antes de sair do banco, os criminosos pegaram o equipamento que armazena as imagens de câmeras. Segundo a ocorrência da BM, dois criminosos saíram pela Rua Felicíssimo de Azevedo e outro foi em direção à Avenida Cristóvão Colombo. Após o crime, o local foi isolado para o trabalho da perícia.

