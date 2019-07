Uma agência bancária foi atacada na cidade de Arroio do Padre, região sul do estado. Durante a ação, bandidos armados fizeram um cordão humano com funcionários.

Na fuga, duas pessoas foram levadas como reféns, o guarda e o gerente do banco. O veículo utilizado na ação foi abandonado e incendiado próximo a uma escola da cidade. Segundo populares, pelo menos, quatro homens participaram da ação armados com fuzis.

