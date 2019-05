Agência bancária é atacada por explosivos em Saldanha Marinho, norte do Rio Grande do Sul

Por Anna Dalbem*

Durante a madrugada desta sexta-feira (24), por volta das 3h, pelo menos três criminosos armados atacaram a Agência Sicredi do município de Saldanha Marinho, no norte do Rio Grande do Sul. Antes do ataque, os suspeitos pararam um ônibus que estava passando pelo local e deram ordem para o motorista se afastar com o veículo. Após isso, os criminosos quebraram a porta de entrada do banco e tentaram explodir os caixas eletrônicos, mas o dispositivo falhou. Ninguém foi ferido.

O local está isolado para a chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) que fará a retirada dos explosivos que estão no interior da agência. A Brigada Militar e o Batalhão de Operações Especiais de Carazinho fazem buscas.

(Foto: Portal Assinck) (Foto: Portal Assinck)

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas