Agência bancária é alvo de furto e arrombamento na Avenida Farrapos

Durante a manhã desta quarta-feira (19), cerca de três bandidos anunciaram assalto em uma agência Bradesco, na Avenida Farrapos, no bairro Floresta. Segundo informações preliminares, dois criminosos ficaram no lado de fora e um dentro do banco, que rendeu o gerente da agência. Os homens abandonaram o local em uma Outlander preta, mas logo depois deixaram o carro, o trocando por uma BMW prata. Na Outlander foram encontrados “miguelitos”, artefato usado para furar pneus em estradas.

No momento, o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e Brigada Militar (BM) estão no local para realizar investigação. Um helicóptero está auxiliando nas buscas.

