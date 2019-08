Agência do Banrisul é assaltada na região da Campanha

Quatro criminosos armados assaltaram uma agência do Banrisul na manhã desta sexta-feira (30), por volta de 10h45, no município de Santana da Boa Vista, na região da Campanha. Com toucas ninjas, luvas e roupas pretas, eles mantiveram as vítimas, entre funcionários e clientes, como escudo humano na frente do banco.

Os criminosos levaram três pessoas como reféns. Elas foram deixadas em uma estrada de chão batido no interior do município. A quadrilha levou uma funcionária, responsável pela limpeza da agência, e dois clientes, entre eles o agricultor Francisco Domingues.

Conforme informações preliminares, ocorreu um intenso tiroteio. Durante a fuga, uma das viaturas utilizadas pela Brigada Militar (BM) para atender à ocorrência foi alvejada. Outro carro da BM teve um dos pneus traseiros estourados porque passou em cima de miguelitos deixados pelo grupo. Os assaltantes fugiram.

No início desta tarde, dois dos criminosos que participaram da ação se entregaram à justiça, um terceiro foi capturado. A Brigada Militar solicitou apoio de equipes de cidades próximas e as guarnições seguem na busca aos suspeitos.