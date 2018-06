Agência Bistrô lança campanha em homenagem ao mês do orgulho LGBT

A Bistrô, agência de publicidade com sede em Porto Alegre instalou na fachada do seu prédio, no bairro Rio Branco, uma bandeira de 10 metros em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQ+. A ideia é marcar o orgulho pela diversidade que existe dentro da empresa e levantar a bandeira da representatividade nas campanhas publicitárias.

O diretor da agência, Gabriel Besnos, que é gay, afirma que quem trabalha com comunicação precisa entender que existe um papel social nesse trabalho. “Agências e marcas têm um compromisso inadiável com a representatividade, e abraçar a diversidade não é só uma atitude humanamente responsável, mas também um caminho para abrir as empresas à inovação”, diz Besnos. “Eu me orgulho de quem sou, da forma que eu amo e do que eu construí na minha vida – uma empresa aberta para as pessoas serem quem são em sua plenitude, sem medo, com coragem e orgulho”, completa.

A ideia da campanha da Bistrô para o mês de junho é “celebrar o orgulho de ser, a necessidade de ver e exigir o respeito que queremos ter”. Além da instalação da bandeira LGBTQ+ na fachada, uma série de ações nas redes sociais da Bistrô estão previstas sob a hashtag #PrideBistrô.

