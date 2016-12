AgÃªncia britÃ¢nica dÃ¡ aval final para permitir bebÃªs com “trÃªs pais”

O Reino Unido se tornou nesta quinta-feira (15) o primeiro país a permitir e regular a fertilização in vitro com o DNA de três pessoas para prevenir doenças hereditárias graves. O Parlamento britânico já tinha autorizado a técnica em 2015. Agora, a Autoridade de Fertilização e Embriologia também deu sua permissão, retirando o último obstáculo para a realização do método.

A decisão foi apontada como “pioneira no mundo” e um momento “histórico” nas palavras da presidente da agência, Sally Cheshire.

Essa técnica – chamada de transferência mitocondrial ou fertilização in vitro com “três progenitores” ou “três pais” – é usada para prevenir as chamadas doenças mitocondriais, provocadas por defeitos genéticos transmitidos pela mãe. Ela consiste em utilizar o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe e a mitocôndria de uma doadora. Por isso a criança é concebida com o DNA de três pessoas.

Entre as doenças que podem ser provocadas pelo DNA mitocondrial defeituoso da mãe estão problemas cardíacos, deficiência hepática, cegueira e distrofia muscular. A mitocôndria age como uma pequena unidade de produção de energia dentro das células, e cerca de 1 em cada 6 mil bebês em todo o mundo nascem com sérios distúrbios mitocondriais.

Técnica já foi usada de forma experimental

O órgão regulador britânico permitirá, a partir de agora, que as clínicas do país solicitem permissão para aplicar a técnica. Apesar de o Reino Unido ser o primeiro país a dar permissão explícita para o uso da técnica, bebês com “três pais” já foram concebidos em projetos de pesquisa ou em país sem regulação sobre o assunto.

Cientistas nos Estados Unidos já fizeram com sucesso experimentos de fertilização combinando material genético de três pessoas, mas com uma técnica diferente: a transferência de citoplasma.

Em 2001, pesquisadores de Nova Jersey, no leste dos EUA, pegaram o tecido do citoplasma do óvulo de uma mulher fértil e implantaram-no no óvulo de uma mulher estéril, em seguida fecundado com o esperma do pai. Quase 20 crianças foram concebidas dessa forma nos Estados Unidos.

Esse procedimento trouxe muitas perguntas e levou a FDA a pedir aos cientistas que abandonassem seu uso em seres humanos sem uma permissão especial.

Este ano, um bebê concebido por uma nova técnica de fertilização com “três pais” no México, país que não tem regras a respeito desse tipo de técnica.

