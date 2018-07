Agência da Unicred Porto Alegre está funcionando no Hospital Divina Providência

A Unicred Porto Alegre, uma das maiores cooperativas do Sistema Unicred RS, está com uma nova agência, situada no Hospital Divina Providência, localizado na Zona Sul de Porto Alegre. A agência passou a atender o centro de saúde e a região próxima ao local. Esse é o 18º posto de atendimento da cooperativa, que cobre a capital, região metropolitana e litoral gaúcho.

O Presidente do Conselho de Administração da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, analisa como fundamental a abertura da nova unidade. “Essa unidade representa mais um avanço da Unicred Porto Alegre. Estamos no processo de expansão, e é fundamental estar sempre progredindo”, afirma, relembrando uma recente reinauguração da cooperativa: a ampliação da unidade de Esteio, em janeiro deste ano. O Gerente da nova unidade da Unicred Porto Alegre no Hospital Divina Providência, Lucas Pileri, comemora: “Estar presente nessa região da Zona Sul era um objetivo da Unicred. Atingir essa meta representa o constante processo de evolução da cooperativa”, completa.

O Dr. William Dalprá, diretor técnico do Hospital Divina Providência, analisa como muito positivo o novo empreendimento. “O Hospital Divina Providência tem a maior satisfação em celebrar a consolidação desta construção com a Unicred. Trata-se de fato no estabelecimento de uma parceria e de pactuações que refletem as maturidades institucionais ao permitir espaços de crescimento fundamentados em alianças de uma instituição financeira cooperativa consolidada e uma casa acolhe e cuida de pessoas há 49 anos.” afirma.

