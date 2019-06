Agência bancária é alvo de ataque em Campos Borges, no noroeste do estado

Por volta das 3h30min da madrugada deste sábado (08), uma agência do Banrisul em Campos Borges, no noroeste do estado, foi alvo de criminosos. Os bandidos explodiram a unidade localizada na cidade de pouco mais de três mil habitantes.

Segundo informações preliminares eles fugiram em um veículo S10. Ainda, segundo o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) da região, não é possível confirmar se eles conseguiram acessar o dinheiro dos caixas eletrônicos. No momento do ataque, não havia policiais de serviço no município, que seria atendido pelo posto de Espumoso.

Não há informações de feridos. A perícia e policiais trabalham em conjunto já que ainda há risco de que explosivos não tenham sido detonados.