Na madrugada deste sábado (08) mais um ataque a uma agência bancária, desta vez em Salvador das Missões. Outra agência do Banrisul foi alvo de uma tentativa de furto no município.

Segundo a Brigada Militar, as possibilidades são de utilização de explosivos para arrombamento do caixa eletrônico do Posto Avançado do Banrisul da cidade.

Uma equipe do Instituto Geral de Perícias deve iniciou os trabalhos no local ainda nesta manhã.