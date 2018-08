A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) inaugurou, na quarta-feira (15), a Agência FGTAS/Sine de Imbé. A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da FGTAS, Rogério Grade, e do prefeito de Imbé, Pierre Emerim. Localizado na Av. Paraguassú, 2017, o Balcão Cidadão de Imbé foi transformado em Agência FGTAS/Sine.

