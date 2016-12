Agência Matriz cria outdoor diferenciado para marcar o “Natalzão Lebes”

Um outdoor muito especial, criado pela Agência Matriz e produzido pela da Ativa Multicanal, está chamando à atenção de quem passa pela Av. Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre.

A peça faz parte da campanha de Natal da rede de varejo Lojas Lebes, que este ano vai sortear 10 caminhões com 60 prêmios cada, em comemoração aos 60 anos da empresa.

Em forma de caminhão, o outdoor do “Natalzão Lebes” tem 23,5 metros de comprimento e se movimenta deixando à mostra os prêmios que os sorteados vão receber.

A promoção de Natal da rede vai até dia 31 de Dezembro e acontece em todas as filiais do Rio Grande do Sul e na Lebes de Criciúma.

