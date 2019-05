Agência Nacional de Mineração alerta para possibilidade de rompimento de barragem em MG

A Agência Nacional de Mineração (ANM) acompanha a barragem da Mina de Gongo Soco, da Vale, no município de Barão de Cocais (MG) e alertou para a possibilidade de rompimento do talude nos próximos dias. Conforme a ANM, a estrutura pode se romper até sábado (25). O talude fica a 1,5 quilômetro da cava, porém, a preocupação da Agência é que a vibração gerada pelo seu rompimento influencie na segurança da barragem Sul Superior.

De acordo com a assessoria da ANM, dados indicam que, desde este domingo (19), a velocidade de deslocamento do talude já havia chegado a sete centímetros por dia, enquanto o habitual eram 10 centímetros por ano. A Vale já havia sido notificada para que tomasse medidas emergenciais, como a construção de uma contenção e a paralisação do transporte de carga em um trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

A barragem é do mesmo tipo da que se rompeu em Brumadinho, em 25 de janeiro. Ela foi interditada após a tragédia, porém o risco não foi extinto. A Vale promoveu simulações de evacuação com os moradores de Barão dos Cocais, município que será afetado em caso de rompimento do talude.

