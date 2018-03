A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 44 planos de saúde no País

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinou a suspensão da venda de 44 planos de saúde, de 17 operadoras a partir do dia 9 de março.

Os usuários desses planos continuarão a ter assistência regular, mas as operadoras ficam impedidas de vender para outros interessados até que comprovem a melhoria no atendimento.

Karla Coelho, diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, diz que a medida busca garantir a qualidade dos serviços prestados. “É desta maneira que a agência atua na proteção do beneficiário de planos de saúde”.

Entre outubro e dezembro de 2017, a ANS recebeu 15.487 reclamações em seus canais de atendimento. No período, 91,6% das queixas foram resolvidas pela mediação feita pela ANS.

Os planos suspensos são:

Salutar Saúde Seguradora S/A:

– Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia

– Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia

– Salutar Clássico Empresarial Enfermaria Participativo

– Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia

Good Life Saude LTDA:

– Good 7000

– Good Prata

– MultiGood Life

– Good Odonto 3000

Unimed de Manaus Coop. do Trabalho Médico LTDA:

– Unimed Coletivo Nacional Enfermaria com Obstetrícia

– Unimed Coletivo Nacional Apartamento com Obstetrícia

– Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia sem Co-parti

– Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia sem Co-Parti

– Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia sem Co-parti

– Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia sem Co-parti

– Unimed Coletivo Apartamento com Obstetrícia

Saúde Sim LTDA:

– Sim Certo Ade R1 ESC

– Super Sim I Emp R1 ESC

– Sim Certo Emp R1 ESC

– SIM CLASS ADE R1 ESC

Ameron – Assistência Médica Rondônia S/A:

– Essencial V

– Master V

– Essencial III Adesão

Unimed Angra dos Reis Cooperativa de Trabalho Médico:

– Uniplan Coletivo Enf

Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico:

– Coletivo por Adesão Básico

– Empresarial PP Especial com Co-Participação

Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ:

– Mater Pleno

AMI – Assistência Médica Infantil LTDA:

– Master I – Enfermaria

– Ouro I – Enfermaria

– AMI – 01

Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas:

– Prime

– Top

PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde:

– Rubi 210 DF

GAMEC – Grupo de Assistência Medica Empresarial do Ceará LTDA:

– Premium Apartamento Empresarial

– Premium Enfermaria Empresarial

– Premium Enfermaria Individual/Familiar

– Plano Standard VIP

Unihosp Saúde S.A.:

– Unihosp BAM

Santa Rita Sistema de Saúde LTDA:

– Santaris

União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana:

– Col. Empresarial c\Co partic. Cons. Exames. G.M. enfermaria

– Col. Empresarial c\Co partic. Cons. Exames. G.M. apartamento

Lotus Operadora de Planos Odontológicos LTDA

– Essencial Plus

Green Life Plus Planos Médicos LTDA – EPP

– Prata 200

– Prata 300

– G100

