Agências da Caixa Econômica Federal abrirão uma hora mais cedo hoje e amanhã

​Após mais de 30 dias do início da greve dos bancários, encerrada na semana passada, as agências da Caixa Econômica Federal abrirão uma hora mais cedo nesta segunda-feira e nesta terça-feira. A medida tem o objetivo de agilizar o atendimento nas unidades do banco, que terão todos os serviços disponíveis. Nas cidades em que o atendimento começa às 10h, os clientes serão atendidos a partir das 9h; nas cidades em que o início normal de funcionamento das agências é às 11h, a abertura será às 10h.

Seguindo orientação do Comando Nacional dos Bancários, a maioria das assembleias realizadas na quinta-feira da semana passada, em todo o País, havia aprovado a proposta da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e os acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa, encerrando a greve de 31 dias. Um dia depois, os bancários da Caixa nos Estados que ainda não haviam aceitado a proposta decidiram pelo fim da paralisação.

O acordo entre a categoria e os banqueiros é válido por dois anos e prevê 8% de reajuste mais abono de 3,5 mil reais, em 2016. No vale-alimentação o reajuste proposto foi de 15%. No vale-refeição e no auxílio creche/babá foi de 10%. Para 2017, a Fenaban aceitou a reposição integral das perdas da inflação mais 1% de aumento real nos salários e em todas as verbas.

Nos últimos anos, a greve mais longa da categoria havia sido a do ano de 2004, que durou 30 dias. A paralisação mais extensa na história foi em 1951 – 69 dias. No Rio Grande do Sul, a greve mais longa desde 2004 foi a do Banrisul no ano de 2013, com 42 dias de paralisação.

