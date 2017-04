Agências da Caixa registram movimento intenso neste sábado para os saques das contas inativas do FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal em todo o País registram filas neste sábado (08) na segunda rodada de saques das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O movimento começou antes das 9h, horário de abertura das agências, que funcionam até as 15h. Desta vez, o dinheiro pode ser sacado pelas pessoas nascidas em março, abril e maio. O início da retirada desse lote estava previsto apenas para segunda-feira (10), mas foi antecipado.

Foram abertas hoje mais de 2 mil agências no País exclusivamente para os saques das contas inativas do FGTS. No Rio Grande do Sul, as 130 agências em funcionamento neste sábado registram grande circulação de pessoas.

Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês. O valor disponível passa de R$ 11,2 bilhões, segundo a Caixa. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores receberão automaticamente o crédito em suas contas no banco.