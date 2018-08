A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), através de 83 Agências FGTAS/Sine, promove o dia de atendimento preferencial das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS, nesta sexta-feira (24). O evento envolverá o oferecimento do serviço de intermediação de mão de obra e atividades de orientações sobre o mundo do trabalho.

