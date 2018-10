As Agências FGTAS/Sine oferecem 2.724 vagas de trabalho de ampla concorrência e 428 exclusivas para pessoas com deficiência. Interessados em se candidatar às oportunidades de emprego devem comparecer à unidade mais próxima com Carteira de Trabalho e Previdência Social. Do total de vagas, 62% das oportunidades de trabalho não exigem experiência e 26% não exigem escolaridade.

