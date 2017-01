Uma das ornamentações dos festejos que tiveram noite especial para celebrar os Reis Magos contava com o presépio artístico criado com casca de bananeira. Trata-se de trabalho do ateliê “Yurapagê”, que significa árvore sagrada em tupi-guarani, dirigido por Magda Solange Moroso Guilhão. Os outros componentes, as esferas rebordadas, são originárias do ateliê do estilista Cattani, que na sua trajetória criou vários adornos para as festas de final de ano.