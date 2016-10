Agenda dos candidatos a prefeito de Porto Alegre

Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste domingo.

Fábio Ostermann (PSL) – 9h30min: Votação no Colégio Anchieta. 10h: Acompanha votação de Alexis Efremides. 10h30min: Rádio Guaíba. 11h: Rádio Pampa. 11h30min: Rádio Bandeirantes.

João Carlos Rodrigues (PMN) – 8h30min: Votação no prédio 11 da Puc-RS.

Júlio Flores (PSTU) – 9h: Votação no Colégio Pão dos Pobres.

Luciana Genro (PSOL) – 7h30min: Café com apoiadores e lideranças. 8h15min: Votação na Escola Est. Apeles. 9h: Rádio Gaúcha. 10h: Rádio Guaíba. 11h: Rádio Bandeirantes. 11h50min: Rádio e TV Pampa. 12h30min: Acompanha o voto de Roberto Robaina. 13h: Acompanha o voto de Pedro Ruas. 13h30min: Almoço com apoiadores e lideranças. 14h30min: Acompanha o voto do filho Fernando Genro Robaina. À noite: Coletiva de imprensa no comitê.

Marcello Chiodo (PV) – 9h: Votação na Escola Est. Rio Grande do Sul. 10h: Votação com o vice Eduardo Bochi na Escola Est. Rio de Janeiro.

Maurício Dziedricki (PTB) – 7h30min: Café no Comitê. 8h30min: Rádio Gaúcha. 9h30min: Rádio Guaíba. 10h30min: Rádio Bandeirantes. 11h30min: Rádio e TV Pampa. 12h30min: Votação do vice Coronel Bonete. 13h: Votação do candidato Maurício. 14h: Almoço com dirigentes partidários da Coligação Novas Ideias. 15h: Visita a colégios eleitorais.

Nelson Marchezan Jr. (PSDB) – 8h20min: Rádio Pampa. 8h45min: Rádio Bandeirantes. 9h30min: Rádio Gaúcha. 10h30min: Votação na Escola Est. de Ensino Fundamental Duque de Caxias. 11h40min: Rádio Guaíba. 12h15min: Almoço.

Raul Pont (PT) – 7h: Café Porto Alegre-se. 8h45min: Votação na Escola Est.Infante Dom Henrique. 13h: Votação de Dilma Rousseff na Escola Est. Santos Dumont. 9h30min às 17h: rádios/TVs e visitas às zonas eleitorais.

Sebastião Melo (PMDB) – 7h: Café no Chalé da Praça XV. Reservado a líderes, presidentes dos partidos coligados e imprensa. 7h30min até 11h: Roteiro nas rádios. 11h30min: Votação, acompanhado da candidata à vice, Juliana Brizola. 12h30min: Acompanha os votos da esposa Valéria e do filho mais novo, João Arthur. 17h: Mobilização da militância para acompanhamento da apuração, no Chalé da Praça XV. 19h: Coletiva à imprensa. 20h: Encontro com a militância no Chalé da Praça XV.

