Agenda Social do Madero doa R$ 1 milhão para entidades beneficentes em 2017

Foram 85 eventos realizados, de acordo com a agenda social da rede de restaurantes Madero em 2017, que permitiram concretizar a meta proposta de doar R$ 1 milhão para entidades beneficentes nas regiões em que a marca possui unidades. Entre as ações ocorreram inaugurações dos novos restaurantes, comemorações do aniversário da marca e do Dia das Crianças. “A proposta destas ações é incentivar cada vez mais as pessoas a se envolverem em ações sociais e, assim, fazer o bem”, diz Junior Durski, presidente da rede de restaurantes Madero.

Cerca de 80 instituições foram beneficiadas e receberam recursos financeiros para atender, principalmente, pessoas que dependem dessas entidades para realizar um tratamento ou, no caso de crianças e adolescentes, para terem um lugar seguro para seu desenvolvimento. Os recursos foram usados para a compra de medicamentos, a manutenção de pacientes e familiares nas cidades em que realizavam o tratamento, como também, auxiliaram na manutenção ou na aquisição de equipamentos.

No Rio Grande do Sul, foram realizados oito eventos beneficentes no total, que beneficiaram mais de mil crianças e adolescentes em todo o estado. As entidades que tiveram recursos repassados a partir de ações foram a Fundação O Pão dos Pobres, Centro de Educação Ambiental e o Projeto Alegria Sobre Rodas, em Porto Alegre; a Liga Feminina de Combate ao Câncer, em Novo Hamburgo; a APAE, em Igrejinha; a Associação Bentogonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude, em Bento Gonçalves; e a ONG Amor, em Passo Fundo.

A meta proposta para a agenda social 2018 do Madero é doar R$ 2 milhões.

