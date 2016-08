Agentes da Força Nacional de Segurança já estão atuando no combate à criminalidade nas ruas de Porto Alegre

A Força Nacional de Segurança começou a atuar na manhã desta terça-feira (30), em conjunto com a BM (Brigada Militar), para reforçar a segurança em Porto Alegre. Em solenidade realizada às 6h na Academia de Polícia Militar, na Capital, a BM oficializou a incorporação dos 120 agentes da Força à Operação Avante.

Após o ato, os policiais saíram às ruas para as primeiras ações. O grupo nacional atuará sob a coordenação direta do CPC (Comando de Policiamento da Capital) em ações de patrulhamento, barreiras móveis e abordagens em locais de grande circulação de pessoas, como as principais zonas comerciais da cidade, e regiões com alto índice de ocorrências.

O envio dos agentes da Força Nacional foi solicitado pelo governador José Ivo Sartori ao presidente interino Michel Temer para tentar conter o avanço da criminalidade que tem aterrorizado a população gaúcha. Com armamento próprio e 30 veículos, o grupo é composto por homens e mulheres de praticamente todos os Estados brasileiros.

