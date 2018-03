Agentes de controle de javali recebem capacitação

O Programa de Sanidade Suína da Secretaria da Agricultura realiza em março dois eventos de capacitação para agentes de controle populacional do javali em Caxias do Sul e Estrela. O animal, uma espécie exótica, vem causando prejuízos em propriedades rurais de diversas regiões do estado e tem grande potencial para disseminar doenças nos rebanhos e até mesmo zoonoses.

A primeira capacitação será neste sábado (17) em Pelotas e a seguinte ocorrerá em Caxias do Sul, no dia 24. Outros eventos estão previstos ao longo do ano, sempre nos locais onde há uma maior demanda de controladores. Para atuar como agente de controle de populacional é preciso ter autorização do Ibama. Entretanto, para transportar as carcaças de javali, os interessados precisam passar pela capacitação da Seapi que exige como contrapartida a coleta de amostras de sangue dos animais abatidos, para verificar se há circulação viral da peste suína clássica. “É uma forma que encontramos, a exemplo do que acontece em outros países, de fazer uma pesquisa sobre a presença do vírus em animais asselvajados”, afirma Juliane Webster Galvani, coordenadora do programa.

O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, destaca que a capacitação, “contribui com a defesa sanitária, recebendo recursos da instituição para viabilizar os controles necessários”. Os animais abatidos só poderão circular com autorização da Seapi e a fiscalização pode ocorrer por diversos órgãos, como Ibama, Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, Brigada Militar e a própria secretaria.

Interiorização

O Programa de Sanidade Suína também vai promover ao longo do primeiro semestre, uma série de reuniões regionais com o objetivo de aproximar os agentes do serviço veterinário oficial dos técnicos das indústrias e produtores. “Queremos que todos falem a mesma língua e que tenham entrosamento. Isso contribui para que possam atuar em conjunto tanto numa situação de emergência ou em ações de defesa sanitária”, afirma Juliane.

O primeiro encontro ocorrerá na próxima sexta-feira, em Estrela. As próximas reuniões vão abranger as demais regiões produtoras de suínos, Erechim Passo fundo e Cruz alta e, por último Ijuí, Santa Rosa e Palmeira das Missões.

