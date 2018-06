Agentes do FBI tentaram impedir a vitória de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos

Um relatório referente ao inquérito do FBI contra Hillary Clinton revelou que funcionários da polícia federal dos Estados Unidos queriam impedir Donald Trump de chegar à Presidência. A informação é do jornal norte-americano The Washington Post, que obteve um documento de 500 páginas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo o veículo, o agente Peter Strzok, um dos que investigavam Hillary pelo uso de e-mails privados em comunicações oficiais no Departamento de Estado, trocou mensagens com a advogada do FBI Lisa Page para impedir a vitória de Trump. “Trump não virará presidente, certo?”, escreveu Page a Strzok.

“Não. Não se tornará. Nós o impediremos”, respondeu o agente, que também atua no “caso Rússia”. O mandatário dos EUA criticou duramente a postura do FBI contra Hillary, que acabou não sendo indiciada.

Na época, a polícia era comandada por James Comey, que viria a ser demitido por Trump. Segundo a “Associated Press”, que também teve acesso ao relatório da Justiça, Comey “não respeitou o protocolo, mas, ao mesmo tempo, não foi politicamente partidário”. Hoje o inquérito que apura supostas interferências da Rússia nas eleições é comandado por Robert Mueller, também antigo membro do FBI e criticado por Trump. Recentemente, o mandatário classificou a investigação como “inconstitucional”.

No entanto, o “Washington Post” ressalta que o documento é “significativamente pequeno para apoiar a alegação do presidente e seus aliados de que a investigação foi manipulada em favor de Clinton”.

Trump

Trump disse na sexta-feira que está errado o relatório de um inspetor-geral do Departamento de Justiça, que concluiu que não houve viés na maneira como o FBI conduziu a investigação sobre o caso dos e-mails da campanha de Hillary Clinton, afirmando que o relatório foi “totalmente tendencioso”.

“O resultado final está errado”, disse Trump em uma entrevista ao canal Fox News, acrescentando que o inspetor-geral “estragou tudo”. Rússia As conclusões do relatório não tem implicação direta em uma investigação especial do Departamento de Justiça sobre a suposta interferência russa nas eleições, e na possibilidade de que haveria uma colaboração entre a campanha de Trump e o governo de Moscou. Trump, no entanto, tem usado as revelações sobre Strzok, que também trabalhou na investigação da Rússia, para semear dúvidas sobre a investigação. “Eles estavam tramando contra a minha eleição”, disse Trump na entrevista à Fox News, referindo-se à equipe do FBI. A Rússia nega ter interferido nas eleições. Trump repete que não houve conluio ou qualquer tentativa dele em obstruir a investigação, e tem classificado a investigação do procurador-especial Robert Mueller de “caça às bruxas”.

