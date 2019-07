O governo do Estado autorizou o chamamento de 430 profissionais aprovados em concurso público realizado pela Secretaria da Educação, em 2014. A medida irá melhorar os serviços prestados nas escolas públicas de todo o Rio Grande do Sul. Nomeados no dia 28 de junho, os novos servidores estão prontos para atuar como agentes educacionais em cinco áreas.

