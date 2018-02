Agentes encontram buraco e frustram plano de fuga em Presídio de Erechim

Agentes penitenciários encontraram um buraco nessa sexta-feira, frustrando um plano de fuga no Presídio Estadual de Erechim. A escavação, de cerca de um metro de profundidade e três de comprimento, faria ligação entre três celas da unidade prisional. Os presos utilizaram ferramentas artesanais.

O delegado penitenciário da 4° região (Alto Uruguai), Rosalvaro Portella, informou que será instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a autoria e, consequentemente, punir os responsáveis.

No total, as celas abrigam 45 apenados do regime fechado. De acordo com o diretor interino do Departamento de Segurança e Execução Penal da Susepe, Fabrício Ragagnin, os servidores evitaram uma fuga em massa.

Apreensão de armas

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Fontoura Xavier, apreendeu, nessa sexta-feira, duas espingardas, uma calibre 32 e outra calibre 24, um revólver calibre .22, munições, 11 gramas de maconha, um esmurrugador e material para embalo de drogas. As apreensões foram realizadas durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Fontoura Xavier e São José do Herval. Também nessa sexta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Áurea, prendeu um foragido pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2014 em Áurea. O indivíduo foi localizado em um veículo no interior do município de Áurea.

Suspeito de tráfico

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada no bairro Santo Antônio em Cachoeira do Sul.

Susepe troca comendo

O governador José Ivo Sartori nomeou o agente penitenciário e servidor de carreira Ângelo Carneiro como titular da Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul). Ele sucede Marli Ane Stock, no cargo desde 2015, que deixou o posto para se aposentar.

Carneiro ingressou como agente na Susepe em 2002. Ele já foi diretor dos presídios de Camaquã e de Pelotas e das penitenciárias de Rio Grande e de Charqueadas. O novo superintendente também já atuou como assessor operacional e diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal da Susepe, em Porto Alegre.

