Cinco celulares e dezenove buchas de substâncias semelhantes à maconha foram recolhidas durante uma revista geral no Presídio Estadual de Candelária.

A ação foi realizada por agentes penitenciários do Grupo de Intervenção Regional (GIR), da 8ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), com o objetivo de fiscalizar a unidade prisional e manter a ordem e disciplina no local.