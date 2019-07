Agentes penitenciários descobrem túnel em presídio do RJ

Durante uma vistoria de agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), no Instituto Penal Vicente Piragibe, eles descobriram um túnel com 10 metros de profundidade. O acesso, que seria utilizado para uma tentativa de fuga dos presos, foi preenchido com concreto.

Os agentes penitenciários também encontraram tonéis enterrados, com 73 munições para pistola, espingarda e revólver, além de 10 telefones celulares, três modens, um aparelho Wi-Fi e quatro serras.

A Seap informou, por meio de nota, que desde o início da atual administração, vem trabalhando arduamente para combater qualquer tipo de irregularidade dentro das unidades prisionais.

O Instituto Penal Vicente Piragibe tem cerca de 10 mil metros quadrados e atende presos do regime semiaberto.

