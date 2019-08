Agentes penitenciários do RS integram força-tarefa de segurança no Pará

O governo gaúcho divulgou, nesta segunda-feira (19), que agentes penitenciários da Susepe-RS passaram a integrar a força-tarefa de segurança de Altamira, no Pará. Foram enviados 12 agentes penitenciários com atuação no Estado para compor o grupo que tem parceria da Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Os agentes mobilizados de diferentes regiões gaúchas devem atuar em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos por cerca de 90 dias. O objetivo é conter a situação do Pará, após a rebelião ocorrida no final de julho, no Centro de Recuperação Regional de Altamira.

De acordo com o secretário da Seapan, Cesar Faccioli, a missão é uma honra para o Rio Grande do Sul, como forma de contribuir para a segurança nacional. Ainda conforme com Faccioli, é importantes que a segurança pública tenha uma lógica de sistema nacional e cooperação.

