Agentes penitenciários impedem fuga de presos em dois presídios do RS nesta madrugada

Na madrugada desta quinta-feira (25), agentes penitenciários frustraram duas tentativas de fuga, de detentos dos Presídios de Alegrete e de Sarandi. Nos dois casos, os apenados teriam serrado as grades das celas, com acesso ao pátio, para tentar escapar do local.

Dois presos participaram do plano de fuga do Presídio de Alegrete, e foram contidos com disparos de antimotins, já no pátio. Eles serraram as grades da janela da cela. A Atividade de Segurança e Disciplina (ASD) e o setor administrativo da casa prisional auxiliaram a guarda externa a realizar uma revista no local e a estabilizar a situação.

A tentativa de fuga em massa do Presídio Estadual de Sarandi foi planejada pelos presos de duas celas. Eles conseguiram serrar as grades de uma das celas e cavaram um buraco entre uma cela e a outra. Dois homens conseguiram passar pelo buraco que dá acesso ao pátio externo da casa prisional, mas os agentes penitenciários conseguiram contê-los. Foi realizada uma ocorrência contra todos os envolvidos.

Deixe seu comentário: