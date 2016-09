Agentes penitenciários impedem fuga no Presídio de Três Passos

Após uma denúncia anônima, agentes impediram uma fuga no Presídio de Três Passos na madrugada desta terça-feira (20). Um buraco foi aberto no teto de uma cela onde havia 12 presos cumprindo pena no regime fechado.

Durante revista, os servidores encontraram uma corda de pano e faca artesanal. A cela foi interditada para conserto do buraco. Os presos foram transferidos para outras instalações e a Susepe vai apurar os envolvidos no plano de fuga.

