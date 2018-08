A Agert e o TRE-RS realizam mais duas edições do seminário “Diálogos Eleitorais 2018”, destinado a esclarecer profissionais de emissoras de rádio e TV sobre legislação eleitoral. Os encontros, às 9h, acontecem nesta quinta-feira no hotel Morotin de Santa Maria e nesta sexta no Fórum de Santana do Livramento.

