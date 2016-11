AGL destaca os melhores da cadeia do leite com o Troféu Destaque 2016

Aconteceu domingo a solenidade de entrega do Troféu Destaque AGL 2016, da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios, reunindo autoridades, lideranças setoriais e convidados em um almoço no Hotel Deville, em Porto Alegre. Na ocasião, também o então presidente Ernesto Krug empossou a nova diretoria, tendo à frente Neila Richards como presidente, professora da Universidade Federal de Santa Maria.

A solenidade iniciou após a Assembleia Geral dos associados com um discurso do presidente da AGL, Ernesto Krug, falando sobre o porquê da homenagem: “No processo de construção da sociedade, bem como do próprio desenvolvimento humano, sempre existirão pessoas que pelo seu talento, dedicação, inovação e visão se destacam mais do que outras”.

O presidente fez um resumo dos últimos 25 anos em que esteve na presidência da AGL. Para encerrar suas palavras, Krug se declarou emocionado por realizar a 13ª edição do encontro com muito sucesso e felicitou os presentes: “Aos nossos homenageados, gostaria de dizer que mais do que prestigiá-los pelo seu comprometimento com a cadeia produtiva do leite, a AGL deseja homenagear as pessoas em vida e não após a morte.” Em seguida, os agraciados foram chamados a receber o Troféu das mãos de diversos representantes do setor.

A homenagem tem o objetivo de reconhecer as ações de entidades e pessoas que demonstram uma atitude comprometida com os avanços da cadeia produtiva do leite no Estado, destacando-as em diferentes categorias, entre elas Destaque Mestre Laticinista, Destaque Mérito Laticinista, Destaque Amigo Laticinista, Destaque Empresarial (Tecnologia, Indústria, Cooperativismo, Inovação, Nutrição Animal, Empresa Familiar, Insumos, Indústria de Laticínios), Destaque Imprensa (Jornal, Rádio e TV), Destaque Institucional, Destaque Político, Destaque Especial (Política do Cooperativismo e Política Governamental). Este ano foram 30 os homenageados.

Dentre as instituições homenageadas, o Palácio Piratini recebeu Destaque Especial. O governador José Ivo Sartori foi representado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco. Também receberam o Troféu dentre inúmeras empresas MilkParts (representada por Cleiton Dahmer), Cooperativa Languiru ( presidente Dirceu Bayer), Sicredi (Ivan Novello), Tetra Pak ( Claudio Righi), Nutrifarma (Claus Kettermann), CBL Alimentos/Betânica (Luiz Girão), Fermentech (Nanci Santana), Laticínios Frizzo (Fábio Frizzo), SENAR (Gilmar Tietböhl).

Dentre as personalidades agraciadas, Paulo Sérgio Pinto, Odacyr Klein, Jerônimo Goergen, Alceu Moreira, Francisco Sérgio Turra, Luiz Carlos Heinze, Tarcisio José Minetto, Caio Tibério Dorneles da Rocha.

Na relação das personalidades que entregaram o Troféu estão: José Luis Ipar (Ipar Alimentos), Amado Mendez (Santa Clara), Carlos Joel da Silva (Fetag), Jeferson Smaniotto (Pia), Danilo Cavalcanti Gomes (Santa Clara), Alexandre Guerra (Sindilat), Gilberto Kny (Piá), deputado Edson Brum, Gilberto Piccinini (IGL), Airton Seyffert (Cosulati), Dirceu Bayer (Languiru).

