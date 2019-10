“Agora não é hora para criminalizar fake news”, diz o chefe da Advocacia-Geral da União

Agora não é um bom momento para criminalizar a propagação de fake news, as notícias falsas publicadas com o objetivo de difamar. Essa é a opinião do chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), o ministro André Mendonça. Em entrevista ao portal de notícias UOL e ao jornal Folha de S.Paulo, ele argumenta que o calor da polêmica sobre o tema pode levar a punições desproporcionais ao que chamou de “exageros na liberdade de expressão”.

“Quando alguns nervos estão à flor da pele, a tendência de se cometerem erros é maior. Preferiria baixar a poeira”, diz sobre projetos discutidos no Congresso que propõem punir quem espalha fake news — assunto também debatido em uma CPI que mira, entre outros alvos, a estrutura de apoio bolsonarista nas redes sociais.

Mendonça, anunciado para a AGU por Jair Bolsonaro (PSL) ainda no ano passado, também comentou o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a prisão em segunda instância e a resposta do governo ao óleo no Nordeste “Uma vez identificados os responsáveis, sejam empresas, quem quer que seja, esteja onde esteja, no Brasil ou exterior, vamos buscar a responsabilização”, disse.

Apontado como um dos favoritos a uma das indicações ao STF que caberá a Jair Bolsonaro (PSL), André Mendonça diz que nunca foi abordado pelo presidente da República sobre o tema. Bolsonaro disse pretender nomear um ministro “terrivelmente evangélico” — e Mendonça diz se reconhecer apenas na segunda parte da expressão.

“Essa fé religiosa que tem o protestante, o católico, o espírita, não pode ser fator de influência na tomada de decisão”, afirma. Sobre a prisão em segunda instância, cujo julgamento deverá ser retomado no início de novembro, Mendonça afirma que uma possível mudança da regra pelo STF pode provocar mais prisões preventivas.

“Talvez ele [o juiz] vá ter que adotar uma medida de precaução a mais para prevenir que aqueles ilícitos não aconteçam”, afirmou Mendonça.

“A Constituição designou o advogado-geral, concorde ele ou não, para defender a constitucionalidade [das leis]. Porém, o Supremo construiu hipóteses excepcionais nas quais o AGU pode adotar postura diferente. [Uma delas] é quando o Supremo tem jurisprudência em sentido contrário [à lei em debate]. No caso, a jurisprudência atual é a de que é constitucional a prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso nos permitiu, em caráter excepcional, adotar uma postura livre, defender de forma diversa do que havia sido feito no passado. [Se o STF decidir esperar o trânsito em julgado para prender] Vamos ter que redefinir o modelo de combate à criminalidade. Há um risco de haver uma maior tendência de decretação de prisões preventivas em função dessa limitação. Quando você está tratando da criminalidade, você tem que pensar na prevenção de aquele ilícito se repetir.”

Sob seu comando, a AGU, que defendia esperar o trânsito em julgado (o fim de todos os recursos), mudou de entendimento e passou a defender a prisão em segundo grau.

Mendonça evitou analisar o impacto da decisão do ministro Dias Toffoli de suspender investigações que usam dados do antigo Coaf sem autorização judicial prévia.