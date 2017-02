Agora vai ser possível fazer cirurgia bariátrica pelo SUS, o Sistema Único de Saúde

O SUS (Sistema Único de Saúde) passará a oferecer uma cirurgia bariátrica menos invasiva, realizada por videolaparoscopia. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Em 2016, foram feitas no Brasil cerca de cem mil cirurgias bariátricas, 10% delas na rede pública, onde o tempo de espera, em alguns casos, pode chegar a dez anos. O país é o segundo do mundo que mais realiza esse tipo de cirurgia, só perdendo para os Estados Unidos.

Na videolaparoscopia, são feitos de quatro a sete pequenos cortes (de 0,5 a 1,2 cm cada um) no abdômen do paciente, por onde passam as cânulas e a câmera de vídeo, segundo a SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica).

Já na cirurgia aberta, o médico faz um corte de 15 a 30 cm. Há também grande impacto no tempo de internação. Na aberta, são necessários de três a quatro dias. No procedimento laparoscópico, são apenas dois dias internado no hospital. A recomendação da inclusão do procedimento tinha sido feita pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) em relatório de novembro de 2016.

“A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança do procedimento de gastroplastia com derivação intestinal em Y-de-Roux por laparoscopia para tratamento da obesidade grave e mórbida é baseada em revisões sistemáticas, estudos clínicos controlados e estudos observacionais”, diz o relatório.

Segundo Caetano Marchesini, presidente da SBCBM, essa era uma reivindicação antiga da sociedade. “Com a videolaparoscopia podemos ampliar os atendimentos no SUS, pois tanto a cirurgia quanto a recuperação do paciente demandam um tempo menor”, diz. (Folhapress)

